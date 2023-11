F1, la Safety Car è troppo lenta per Carlos Sainz: 'Dobbiamo renderla più veloce'

Il pilota della scuderia Ferrari Formula 1, Carlos Sainz, è noto per essere un grande esperto di motori oltre che una delle persone più veloci dinanzi ad un volante. Spesso e volentieri ha proposto soluzioni per rendere il campionato più competitivo e nel contempo migliorarlo, e vanno lette in tale ottica le ultime dichiarazioni rilasciate.

Carlos Sainz, dopo l'incidente contro il tombino a Las Vegas ha vissuto un weekend da dimenticare anche per via di una Safety Car che a suo modo di vedere è stata troppo lenta.

Il motivo è semplice: quando le monoposto viaggiano a velocità ridotta le gomme non si scaldano abbastanza, di conseguenza l'auto perde aderenza. E così che lungo gli hotel extra lusso e i casinò della città del peccato, quando la Safety Car è rientrata ai box Carlos Sainz ha vissuto dei momenti thriller: “La curva 1 alla ripartenza della Safety Car è stata come guidare sul ghiaccio”, ha spiegato il pilota Ferrari che poi ha aggiunto: “Dobbiamo trovare una soluzione credo, per rendere la Safety Car un po’ più veloce in questi determinati scenari”.

E ancora: "Non posso spiegarvi come ci si sente a fare i 340 km/h e sapere che quando stai per premere il freno quella cosa non si fermerà”, riferendosi ancora alla scarsa aderenza delle monoposto con le gomme non in temperatura.

Ad oggi la Formula 1 utilizza due diverse Safety Car, leggasi la Mercedes-AMG GT Black Series, storica vettura del circus, e l'Aston Martin Vantage. Delle due la tedesca è quella più performante, godendo di circa 200 cavalli in più rispetto alla collega, di conseguenza è anche la più veloce.

La safety car è guidata dal pilota veterano Bern Maylaner, che ricopre questo incarico dal 2000, di conseguenza si tratta di un esperto nel suo campo, conscio che deve girare a velocità sostenuta per evitare che le gomme delle monoposto si raffreddino troppo.

Ma si riuscirà mai a renderle ancora più veloce? Molto difficile tenendo conto che la Mercedes raggiunge i 100 chilometri orari in soli 3,2 secondi, con tutte le varie modifiche del caso. Di fatto è un'auto da gara a tutti gli effetti.

Tra l'altro la FIA non è al momento interessata alla velocità di punta ma semmai alla sicurezza: Carlos Sainz, che si è di recente regalato una Ferrari 812 Competizione, mi sa che dovrà farsene una ragione.