F1, rimonta Ferrari: ecco gli orari del GP di Russia e dove seguirlo

A volte ritornano. Il risveglio della Ferrari, per certi versi inaspettato, che ha portato la Rossa di Maranello a vincere le ultime tre gare del Campionato del Mondo di Formula 1, ha riacceso l'entusiasmo di tutti gli appassionati nei confronti di un mondiale che sembrava ormai scontato.

Le vittorie di a Spa e soprattutto il ritorno alla vittoria a Monza di Charles Leclerc, e il primo posto di Vettel a Singapore, corredato da una doppietta Ferrari che mancava dal Gran Premio d'Ungheria del 2017, hanno ridato speranza a tutto l'ambiente e messo un minimo di pressione a Lewis Hamilton, che guida ancora saldamente il mondiale, ma che non vorrà più permettersi passi falsi.

Con questi presupposti si prospetta molto interessante il Gran Premio di Russia 2019 che inizia ufficialmente questo weekend con le prove libere. Attenzione però, perché gli orari sono un minimo diversi da quelli ai quali siamo abituati, per cui se avete intenzione di seguire prove, qualifiche e gara, ecco come fare.

La prima sessione di prove libere è attualmente in corso, mentre alle 14 di oggi è prevista la seconda sessione. Le cosiddette FP3, ossia la terza tornata di prove libere, prenderà il via nella mattinata di domani, alle 11, e sempre domani, dalle 14 inizia la lotta per la pole.

La gara vera e propria partirà invece domenica alle 13.10. Tutti gli appuntamenti saranno visibili in diretta esclusiva su Sky F1. Chi invece potesse seguire gli eventi solamente in differita, l'appuntamento è su TV8, dove sabato alle 18 saranno trasmesse le qualifiche, e domenica alle 18 la gara.