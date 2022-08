F1, Ricciardo e McLaren ai titoli di coda: Piastri sostituirà l'australiano nel 2023?

Gli ultimi giorni sono stati davvero turbolenti per la Formula 1 visto che le scuderie hanno iniziato il gioco dei piloti, non senza però scatenare qualche controversia di troppo. Ad ogni modo, pare che l'avventura di Daniel Ricciardo in McLaren sia definitivamente prossima a concludersi.

Oscar Piastri sembrava destinato ad Alpine, il team lo aveva persino annunciato sui social e con un comunicato stampa, tuttavia, appena qualche ora più tardi, lo stesso pilota ha smentito l'accordo con la scuderia. La notizia ha sorpreso l'intera community e il destino del Campione del Mondo 2021 di Formula 2 era tornato nuovamente incerto, almeno fino alle scorse ore.

In mattinata è rimbalzata la notizia che Piastri avrebbe un principio di accordo con McLaren già a partire dal 2023. Parallelamente è emersa la volontà del team di concludere con un anno di anticipo il contratto con Ricciardo, che non ha brillato al contrario di Lando Norris, decisamente più a suo agio a bordo della monoposto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa notizia d'ultim'ora? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito di contratti, sapevate che Alexander Albon ha rinnovato con Williams per un progetto a lungo termine?