F1, prove libere Las Vegas flop: incidente di Carlos Sainz contro un tombino. Il video

La prima sessione delle prove libere del Gp di Las Vegas, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si correrà questa domenica, sono durate la miseria di 10 minuti. Tutta colpa di un tombino che ha messo fuori giochi Carlos Sainz e Ocon.

Come da video che trovate più sotto, si vede il pilota spagnolo in pista fino a che, ad un certo punto, non rallenta vistosamente con tanto di spaventose scintille dal posteriore.

Alla fine la vettura di Maranello è stata danneggiata da un tombino che evidentemente non era stato livellato a dovere con l'asfalto e che ha toccato il fondo della rossa, obbligando Carlos Sainz a terminare anzitempo il suo giro.

Anche Ocon è incappato nello stesso problema di conseguenza la direzione di gara è stata costretta a sospendere la sessione uno di prove libere dopo soli 10 minuti per motivi di sicurezza, esponendo la bandiera rossa.

Altri piloti si erano lamentati prima di Sainz passando dal rettilineo, ma erano stati fortunati non subendo alcun danno; diversamente è andata al figlio d'arte, che ha visto la sua esperienza in quel di Las Vegas terminare molto prima del previsto.

“È emerso che ha ceduto il fissaggio in cemento intorno ad un tombino. La FIA controllerà tutti gli altri tombini presenti sul tracciato“, ha fatto sapere intanto la direzione di gara, come si legge su Formulapassion.it, spiegando che la sessione di prove libere è stata inizialmente solo sospesa per poi essere cancellata definitivamente: un clamoroso flop.

I piloti. così come gli addetti ai lavori. sono sempre stati scettici nei confronti del gran premio di Las Vegas, considerato più uno show e uno spettacolo che una vera e propria manifestazione sportiva.

Fra coloro che hanno sempre storto il naso anche Max Verstappen, che ha criticato lo spettacolo di apertura dicendo: “Mi sono sentito un pagliaccio”. E se queste sono le premesse... Qui il video di quanto accaduto a Carlos Sainz.