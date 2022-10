F1, potrebbero arrivare 'giri informativi' per gestire meglio gare sul bagnato

Le ultime settimane stanno vedendo molte personalità della Formula 1 discutere per vari motivi. In un caso, Toto Wolff ha criticato il regolamento in seguito alla conferma dello sforamento del budget cap da parte di Red Bull e Aston Martin. Dall’altra, i piloti pensano a una soluzione per migliorare le decisioni nelle gare ferme causa pioggia.

Come ripreso dai colleghi di Motorsport, recentemente ci sono state diverse conversazioni tra i membri della Grand Prix Drivers' Association (GPDA) dopo ciò che è accaduto a Singapore e in Giappone, due gare colpite duramente dalle condizioni meteo avverse. Per Alexander Wurz, ex pilota presidente della detta associazione, una soluzione potrebbe consistere nell’introduzione di “giri informativi” per fornire alla FIA migliori informazioni sulle condizioni della pista.

Come funzionerebbero? Molto semplicemente, i piloti correrebbero qualche giro in solitaria o dietro alla safety car per determinati periodi di tempo durante le pause causate dalla pioggia. In questo modo, si fornirebbe un feedback continuo sullo stato del tracciato evitando potenziali inutili ritardi nella ripresa delle gare, giudicando rapidamente se il tracciato è sicuro o meno.

Ai microfoni di Motorsport, Wurz stesso ha commentato: “Il direttore di gara dovrebbe avere la possibilità di effettuare quelli che io chiamo giri informativi. Potrebbe dire, se i team sono d'accordo con questa procedura, che manderemo le auto in pista come se si trattasse di un giro di formazione. Tutti i piloti così vedranno come sono le condizioni, dando le loro opinioni. E quindi la FIA potrebbe prendere una decisione molto più informata grazie ai piloti”.

Secondo Wurz, infatti, i fan e la FIA spesso si fanno idee sbagliate sul tracciato osservando semplicemente la safety car su pista, in quanto questa spruzza molta meno acqua rispetto alle monoposto. Egli ha infine osservato che l’esperienza a Suzuka per il GP del Giappone, che ha visto Max Verstappen vincere il titolo mondiale, è stata decisiva per convincere i piloti ad agire in merito alle gare sul bagnato. Chissà se vedremo davvero arrivare dei cambiamenti.