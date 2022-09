F1, polemica contro la FIA per la gestione della Safety Car a Monza: cos'è successo?

Qualcuno ha ricordato il caos della Safery Car ad Abu Dhabi lo scorso anno, quando Max Verstappen, all'ultimo giro di un gran premio dominato da Lewis Hamilton, riuscì a superarlo dopo una controversa lettura del regolamento. Ad ogni modo, è il Campione del Mondo a vincere il GP di Italia di Formula 1.

Il mondiale 2022 è ormai compromesso e Ferrari ha già iniziato a lavorare al successore della F1-75, la prossima monoposto che toccherà a Sainz e Leclerc per l'anno seguente. Ad ogni modo, la gestione della FIA degli ultimi giri al circuito di Monza ha suscitato parecchie perplessità da parte della community e degli spettatori.

La gara, infatti, è terminata sotto regime di Safety Car dopo che la monoposto di Daniel Ricciardo si è fermata improvvisamente agli ultimi 5 giri per un problema. Da allora, però, i lavori per la rimozione dei veicolo sono proceduti a rilento tanto che, anche una volta che la pista era ormai completamente libera, la direzione di gara ha tergiversato a terminare la SC. Furibondo Charles Leclerc, secondo in posizione, che commenta così la decisione della FIA: "è uno scherzo. Uno scherzo. Deve essere un grosso scherzo. Il circuito era libero. Dai su, forza, siamo in formula 1. Comunque, direi che è finita."

Qualche tempo dopo, Toto Wolff, team principal Mercedes, ha aggiunto: "Questa è la regola e va rispettata. Poteva non essere una fine spettacolare per una gara, ma le regole ci sono e devi rispettarle."

E voi, invece, cosa ne pensate della gestione FIA della Safety Car al GP di Italia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.