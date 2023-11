F1, paura in Brasile durante le prove: tempesta scoperchia tribuna, Leclerc esterrefatto

E' una vera e propria tempesta quella che si è scatenata sul circuito di Interlagos, in Brasile, in occasione delle qualifiche per il Gp di Formula 1 che come da date del campionato 2023 si correrà domani, domenica 5 novembre 2023.

Come da immagini circolanti sul web nelle ultime ore, scatti che potete trovare anche su questa pagina, ad un certo punto le condizioni meteo sono decisamente peggiorate, con il cielo che è diventato sempre più scuro a causa di nuvoloni pregni di pioggia che si sono avvicinati minacciosi all'autodromo.

Una vera e propria apocalisse che ha costretto il direttore di gara ad esporre le bandiere rosse, facendo così terminare le qualifiche del Gran Premio del Brasile in anticipo rispetto al programma (pochi minuti prima della fine ufficiale).

Di lì a poco si è verificato un vero e proprio nubifragio su San Paolo al punto che le interviste di rito ai primi tre in griglia sono state rilasciate nel box della Federazione Internazionale. Il vento ha provocato anche dei danni materiali ad una tribuna, così come testimoniato dal fotografo Andy Hone che su X ha pubblicato due immagini eloquenti: "Che spaventosi dieci minuti in pista – il suo commento - Il tetto di una tribuna è crollato all'ultima curva".

Fortunatamente non si sono verificati feriti ma i disagi per le migliaia di persone che stavano assistendo alle prove non sono stati pochi.

"Non sapevamo quando sarebbe arrivata la pioggia – ha commentato il poleman Max Verstappen, quello che diverrà forse il pilota più forte di tutti i tempi - ma certamente sapevamo che sarebbe arrivata. Il meteo è stato folle! Ne stavo parlando proprio con Charles, entrambi abbiamo vissuto situazioni terribili durante il giro, il vento ha cominciato a girare in maniera importante e sia io che lui abbiamo perso moltissimo tempo. Sono stato davvero contento della pole position, ma in gara questa volta mi aspetto che saremo tutti molto più vicini perché ci aspettiamo tutti un degrado elevato. Sarà importantissima la gestione degli pneumatici".

Così invece Charles Leclerc, secondo in griglia, che si è detto esterrefatto: "Il valore di questo risultato? Onestamente sono contento, perché delle condizioni del genere non le avevo mai incontrate nella mia carriera. Non so come spiegare, ma è come se le prove libere non siano servite a nulla a causa di queste condizioni, ed è stato così per tutti. Non c’era per niente grip, inoltre quando è arrivata la tempesta c’era vento in tutte le zone della pista, quindi abbiamo perso tantissimo tempo, però alla fine sono riuscito a mettere insieme il giro. Il secondo posto, pertanto, è stata una bella sorpresa. Partire dalla seconda casella? Qui non è affatto male. Farò di tutto per sfruttare questa posizione nel migliore dei modi: vedremo come andrà domenica".