F1, Maranello pensa già alla monoposto del 2023: ancora pochi aggiornamenti per la F1-75

La Formula 1 è finalmente arrivata nel tempio della velocità, il circuito di Monza per il GP di Italia. Ferrari ha ovviamente partecipato all'evento con un paio di speciali iniziative per accontentare il grande numero di tifosi italiani accorsi con entusiasmo per assistere alla manifestazione sportiva.

La sorpresa più grande, senza alcun dubbio, è la nuova livrea per la F1-75 che tinge di giallo (Modena) alcune porzioni della monoposto. L'iniziativa di Maranello è stata un successo visto che le divise e le magliette gialle sono andate letteralmente a ruba. Ad ogni modo, adesso tocca a Leclerc e Sainz tentare di riportare, esattamente come nel 2019, un'altra vittoria sul circuito di Monza davanti al Bel Paese.

Mattia Binotto, Team Principal della Scuderia, è tornato recentemente a parlare sulla situazione della vettura e sulla monoposto del 2023: "Poco è rimasto dello sviluppo della F1-75, almeno penso per tutti. A Maranello stiamo per lo più lavorando per il 2023. La vettura del prossimo anno è nata bene al momento e se c'è qualcosa che dobbiamo scoprire in merito a quello che sta succedendo adesso e che potrebbe portarci ad un calo di prestazioni, abbiamo il tempo di correggerlo."

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Binotto per il prossimo anno? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.