La F1 di Lewis Hamilton diventa un set LEGO: c'è anche la Lamborghini Countach

Siete dei grandi appassionati di LEGO e in particolare della serie Speed Champions? Il marchio danese ha rivelato diversi nuovi set interessanti, soprattutto quello riguardante la monoposto di Formula 1 guidata dal campione Lewis Hamilton.

LEGO ha pensato a un set combo per omaggiare Mercedes-AMG: al suo interno troviamo la la hypercar AMG Project One e per l'appunto la monoposto di F1 di Lewis Hamilton (Hamilton lascia la F1?). Nella confezione troviamo due auto da costruire e due personaggi, non ci sono altri elementi come invece accade nei box con una singola auto.

Non siete particolarmente interessati al mondo Mercedes-AMG? LEGO ha presentato altri quattro box. Un altro set combo è dedicato ad Aston Martin e all'interno contiene una Valkyrie AMR Pro e una Vantage GT3, inoltre un terzo set prevede la Lotus Evija. Gli ultimi due set sono per gli appassionati più nostalgici: abbiamo la storica Lamborghini Countach (per saperne di più sul marchio del toro: quando Lamborghini sfida Ferrari) e la Ferrari 512 M del 1970. I nuovi set saranno disponibili dal prossimo 1 marzo al prezzo di 19,99 euro per i box singoli e 39,99 euro per i box con doppia vettura, li trovate già nella pagina dedicata alla serie LEGO Speed Champions.