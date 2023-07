F1, Lewis Hamilton propone la regola 'anti Red Bull': Verstappen risponde a muso duro

Il campionato di Formula 1 2023 sembra ormai già in archivio in favore di Red Bull. Dopo un dominio totale della monoposto di Max Verstappen con qualche sprazzo di Perez, le monoposto starebbero di fatto già pensando al 2024.

Secondo le date del campionato di Formula 1 2023 questo weekend si correrà in Austria ma sono molti quelli convinti che durante il gran premio di domani si verificherà l'ennesimo monologo RedBull. Come fare quindi per arginare questo strapotere che rischia di prolungarsi anche nella stagione 2024?

Vi sono molti sospetti circa il fatto che Red Bull si stia di fatto nascondendo, non esprimendo mai il proprio reale potenziale, per paura che possano essere introdotte delle regole che la vadano a penalizzare.

Ed è proprio questo ciò a cui sta pensando Lewis Hamilton: "Gli aggiornamenti funzionano – le parole del 7 volte campione del mondo - e se lavoriamo nella giusta direzione possiamo pensare di raggiungere Red Bull alla fine dell'anno. Questo però non basta perché loro, consapevoli di avere un grande vantaggio in questo 2023, staranno già lavorando alla monoposto del 2024".

E ancora: “Dalla mia esperienza personale però quando si hanno cento e passa punti di vantaggio non devi più sviluppare tanto la tua macchina, ma puoi iniziare a pensare a quella dell’anno prossimo e con il budget cap di oggi se non hai bisogno di sviluppare per l'anno in corso puoi passare subito al successivo e mettere più soldi su quel progetto".

L'idea di Hamilton è quello di inserire una data limite per poter iniziare gli sviluppi della vettura dell'anno successivo, di modo da non creare uno squilibrio fra scuderie: "Se ad esempio avessimo una data termine per gli aggiornamenti, come agosto o ottobre, nessuno partirebbe in anticipo per l’anno dopo e sarebbe una vera gara. Magari questo potrebbe aiutare ad avere un gruppo più compatto. Forse mi sbaglio, ma qualcosa deve cambiare”.

Pronta la replica di Verstappen, che senza troppi giri di parole ha risposto così via Sky Uk: “Non ha mai parlato di questo quando stava vincendo i suoi campionati, giusto? Quindi non penso che dovremmo iniziare a parlarne adesso. La Formula 1 funziona così, quando hai una monoposto competitiva, è fantastico. Ma a un certo punto devi anche pensare all’anno successivo. Trovo normale che chi sta dietro dica questo genere di cose, ma non dovrebbe dimenticare quando era lui a vincere. Probabilmente allora avrebbe commentato diversamente. Anche la vita è ingiusta, non è ingiusta solamente la F1. Molte cose nella vita sono ingiuste e vanno solamente affrontate”.