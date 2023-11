F1, Leclerc non sa più cosa fare: 'Andrò a Lourdes, cosa è successo? Non posso dirlo'

La stagione di Formula 1 2023 è stata fin qui a dir poco nefasta per Charles Leclerc. Il pilota Ferrari, quando manca ormai meno di un mese alla fine dell'annata, che come da date del campionato 2023 si chiuderà il 26 novembre ad Abu Dhabi, ha fino ad ora inanellato solo delusioni.

A Interlagos il gran premio del monegasco è durato poco meno di mezzo giro, quanto è bastato a Leclerc per finire contro le barriere del circuito durante il giro di formazione (qui il video di quanto accaduto). Cosa è successo nessuno lo sa con chiarezza, anche perchè il pilota Ferrari non si è sbilanciato più di tanto subito dopo l'uscita di scena, parlando di un generico problema al sistema idraulico.

"Non posso scendere nei dettagli – le parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 Italia subito dopo il pasticcio - ho avuto un problema, ma non posso dire quello che è successo. Il problema principale è stato legato al sistema idraulico, ho perso lo sterzo, poco dopo si sono bloccate le ruote posteriori per una questione di sicurezza della Power Unit. Oggi davvero non potevo fare nulla, sono dispiaciuto e arrabbiato, era tutto apparecchiato per fare bene e invece torno a casa dopo tre curve".

Quindi Leclerc ha commentato la sua stagione fra il serio e l'ironico: "Io sfortunato? Quest’anno è stato veramente difficile, probabilmente devo andare a Lourdes. Ma rimetterò il casco e tutti potranno contare su di me, darò come sempre il 150%. Di quanto successo ne parleremo con il team. Se speravo di tornare in pista dopo la bandiera rossa? Ci ho sperato, ma ovviamente questo non è stato accettato dalla Race Direction".

E ancora: "Sono arrabbiato e dispiaciuto. Era tutto apparecchiato per fare bene in gara e alla fine torno a casa dopo neanche tre curve. Fa male". Leclerc rischia di chiudere la stagione 2023 senza neanche una vittoria, confermando il fatto che la Ferrari SF-23 sia la peggiore Rossa degli ultimi 14 anni.