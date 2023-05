F1, Leclerc dichiara amore alla Ferrari: 'Voglio essere campione del mondo in rosso'

Charles Leclerc, che l'anno scorso per un momento ha assaggiato la possibilità di diventare campione del mondo di Formula 1, ha iniziato a bramare quel trofeo con sempre più passione anche alla luce di una monoposto che dopo anni turbolenti è finalmente tornata a gareggiare per le posizioni più alte della classifica.

Charles ama la Ferrari, lo ha ribadito più volte in questi giorni per allontanare tutti quei rumors su un possibile approdo futuro in Mercedes. Leclerc vuole il Cavallino Rampante e il Cavallino Rampante vuole l'asso monegasco che tanto ha riavvicinato i tifosi della rossa alla storica scuderia italiana.

Per la nota testata tedesca BILD, a tal proposito, il pilota è tornato a parlare del suo desiderio di diventare campione del mondo: "Quando sogno di diventare campione nella mia mente indosso una tuta rossa ed esco da una macchina rossa. Nessun pilota può dirlo apertamente, ma penso che ogni pilota vorrebbe guidare per la Ferrari. [...] Quindi sì, sono molto fortunato a far parte della Ferrari".

In merito alla domanda se per diventare campione del mondo sia necessario vestire una casacca della Red Bull, Leclerc ha negato in maniera convinta. E voi, invece, pensate che Charles è destinato a restare ancora a lungo in sella alla monoposto del Cavallino? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.