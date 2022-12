F1, a Las Vegas si esagera: in vendita biglietti da 5 milioni di dollari

Abbiamo già parlato in altre circostanze dei prezzi folli per il GP di Las Vegas, su cui la Formula 1 non sembra intenzionata ad agire direttamente raggiungendo accordi con i gestori di hotel o aree che affiancano il tracciato. Solo di recente è emerso tuttavia il sorprendente pacchetto F1 da 5 milioni di dollari offerto da Caesars.

Avete letto bene, non si tratta di un errore: il fine settimana di Formula 1 nella città del Nevada potrebbe costare molto caro a qualche miliardario appassionato, ma come si raggiunge tale cifra? Ebbene, Caesars Entertainment nel pacchetto Emperor include un soggiorno di cinque notti presso la Nobu Sky Villa di 956 metri quadrati al Caesars Palace, località con terrazza da 436 metri quadrati con vista su tutta la pista e spazio per 75 persone, con tre camere da letto, sala multimediale, soggiorno, tavolo da biliardo e altre aree di lusso.

Caesars non spiega quante persone possono pernottare nella Nobu Sky Villa con questo pacchetto, ma è già noto che non mancherà anche lo stesso chef Nobu Matsuhisa, il quale preparerà piatti fusion agli ospiti. Non possono mancare poi maggiordomo 24 ore su 24 e accesso illimitato alle aree premium della villa, dalla galleria d’arte privata alla sala per trattamenti termali.

E per la Formula 1? Naturalmente, Caesars offrirà una dozzina di biglietti per accedere all’area riservata del F1 Paddock Club, passeggiare tra i box delle varie scuderie e vedere lo spettacolo dell’intero weekend. Per arrivare nelle varie zone del tracciato, poi, sarà possibile chiedere un passaggio all’autista personale alla guida di una Rolls-Royce. Dulcis in fundo, nel pacchetto Emperor ci saranno due biglietti per lo spettacolo "Weekends with Adele" tutto esaurito.

Insomma, quello offerto da Caesars Entertainment non riguarda solo la Formula 1, bensì l’intrattenimento di massimo livello di Las Vegas. Chissà se qualcuno acquisterà davvero questi biglietti.

