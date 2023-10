F1, mai più l'inferno del Qatar: a breve le monoposto avranno l'aria condizionata?

Il GP del Qatar di Formula 1, che si è tenuto nel weekend del 6-8 ottobre 2023, ha messo davvero alle strette i piloti sul piano fisico. Le alte temperature hanno causato malori e addirittura un ritiro, quello di Sargeant della Williams Racing, in futuro però le cose potrebbero cambiare.

Bisogna essere sinceri, le immagini viste subito dopo la gara in Qatar non hanno rappresentato un grande spettacolo: Fernando Alonso si è ustionato le braccia e si è lamentato via radio di avere un sedile rovente, il compagno di squadra Stroll è subito ricorso alle cure mediche di un’ambulanza dopo essere uscito dall’abitacolo della sua monoposto. Il pilota della Alpine Ocon ha addirittura vomitato nel casco attorno al 15esimo giro, continuando però stoicamente la gara e terminando in P7. Insomma: un autentico disastro, con piloti al limite e sintomi da colpo di calore per quasi tutti i protagonisti del GP, Sainz escluso visto che non è partito a causa di problemi tecnici della sua vettura (e forse col senno di poi non gli è andata poi tanto male).

Siamo certi che dopo ciò che è accaduto quest’anno tutte le squadre faranno pressioni alla FIA per avere condizioni differenti. Già sappiamo che nel 2024 il GP del Qatar si correrà a un’ora differente, nella speranza che le temperature siano più clementi, Mike Krack però, il team principal della Aston Martin, è anche convinto che il prossimo anno le monoposto potranno essere dotate di aria condizionata. Aston Martin sta anche lavorando sul sedile rovente di Fernando Alonso: “Ci stiamo lavorando, Fernando ha già riscontrato il problema diverse volte”.

Problemi simili di sedile surriscaldato si sarebbero verificati anche a Singapore, altra “piazza” difficile sul fronte delle temperature, probabilmente nessuno però si aspettava che le condizioni sarebbero state così estreme in Qatar. “Non siamo lontani dall’implementare l’aria condizionata” ha detto infine Krack. Probabilmente un dispositivo simile andrà a peggiorare leggermente il peso della vettura, per il benessere dei piloti però si dovrebbe scendere a qualsiasi compromesso. Siamo inoltre sicuri che pur di non perdere la remunerativa pista del Qatar la FIA sia pronta a tutto, l’importante è non fermare i motori...