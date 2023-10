F1, l'indiscrezione che scuote la Red Bull: 'Horner vuole cacciare Marko'

Red Bull Racing Team è attualmente la squadra più forte e accattivante del grande circus della Formula 1. Qualsiasi pilota vorrebbe correre nella scuderia del toro, o almeno così si pensa: in realtà è una piazza molto pericolosa e questo si deve anche all’intransigenza di Helmut Marko.

Su quanto sia complicato gareggiare in Red Bull Team Racing ci permettiamo di segnalarvi un video pubblicato da Albero Naska su YouTube, nel quale vengono elencati tutti i piloti “silurati” dalla scuderia nel corso degli ultimi anni, talvolta anche per motivi dubbi o totale impazienza... Sostanzialmente a decidere vita, morte (professionale s’intende, anche se spesso i piloti “cacciati” da Red Bull trovano grandi fortune altrove) e miracoli dei piloti Red Bull è il deus ex machina Helmut Marko, solito licenziare i propri piloti con telefonate alquanto dirette. Ebbene il direttore e il Team Principal Christian Horner sarebbero ai ferri corti, è questo il rumor che sta infiammando le riviste di settore nelle ultime ore.

I due possono vantare un’amicizia storica, si sono infatti conosciuti 28 anni fa quando Horner aveva bisogno di una mano con la sua squadra di Formula 3000. 11 anni dopo, quell’incontro ha fruttato la creazione della Red Bull F1, ora però i due avrebbero più di un problema. Il tutto si è inasprito dopo alcune presunte invettive che Marko avrebbe indirizzato al pilota Sergio Perez (Marko su Perez: 'Non si concentra perché sudamericano'), i cui risultati altalenanti in F1 lo stanno mettendo a rischio per la prossima stagione.

Quest’ultima questione non è ovviamente stata la sola impresa controversa dell’ottantenne Marko, che finora però è stato abbastanza inattaccabile all’interno di Red Bull. È sempre stato il braccio destro del fondatore Dietrich Mateschitz, da quando l’imprenditore però è morto lo scorso anno le dinamiche sono cambiate profondamente. Ora il team F1 è sotto il controllo della Red Bull GmBH e il magazine brasiliano Globo è abbastanza sicuro: Horner sta cercando di sbarazzarsi di Marko.

Il team principal è rimasto alquanto imbarazzato dopo le ultime uscite di Marko su Perez, interrogato dalla stampa però ha prontamente detto che l’ottantenne non ha un contratto con il Red Bull Racing Team, dunque non rientra nella sua gestione. Marko è un dipendente della Red Bull GmBH, dunque si può quasi definire “esterno”, un modo da parte di Horner per prenderne le distanze. Vedremo se le indiscrezioni a proposito di Marko saranno corrette...