F1, Helmut Marko vs Team Andretti: 'Ma dove lo mettiamo nei box? Non c'è spazio'

Helmut Marko, consulente della Red Bull, esprime preoccupazioni per potenziali problemi finanziari e organizzativi nel caso in cui Cadillac entri in Formula 1 nel 2026. Questa offerta ha superato l'ostacolo iniziale ottenendo l'approvazione dalla FIA per partecipare al campionato di Formula 1.

La situazione è caratterizzata da una lotta di potere tra Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, e Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA. Questa controversia potrebbe portare a una battaglia legale a lungo termine, con conseguenze negative per tutto il movimento.

Quando un nuovo team vuole entrare in Formula 1 deve pagare una tassa anti-diluizione di 200 milioni di dollari e da distribuire tra le squadre esistenti. Negli ultimi anni, Liberty Media, il detentore dei diritti commerciali della Formula 1, ha mostrato disaccordo con la FIA sull'innalzamento dell'importo di questa tassa, in quanto disincentivo all'entrata di nuovi team. I team esistenti sono riluttanti a pagare ulteriori costi. Si vocifera inoltre che Apple sia interessata ad acquisire i diritti della Formula 1 attraverso un piano da ben 2 miliardi di dollari.

Helmut Marko ha inoltre evidenziato alcune preoccupazione di natura organizzativa dei team esistenti, sottolineando che l'arrivo di un undicesimo team potrebbe influire negativamente sulle entrate delle squadre esistenti e sollevare questioni logistiche riguardo al calendario e all'infrastruttura delle piste.