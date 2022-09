F1, Haas interessata a Hulkenberg e Giovinazzi per sostituire Schumacher?

Lo scorso agosto si parlava già di un possibile abbandono di Haas da parte di Mick Schumacher, ma allora non c’erano molte indiscrezioni a sostenere tale ipotesi. Ora invece la situazione è ben differente, in quanto Gunther Steiner ha parlato attivamente con altri candidati nelle ultime settimane per il posto del pilota tedesco.

Secondo quanto riportato da Motorsport, in assenza di una conferma ufficiale della permanenza di Schumacher il capo del team avrebbe parlato con altri piloti per sondare il mercato: il nome più quotato è Antonio Giovinazzi, scelta preferita dal partner Ferrari e già apparso in una monoposto Haas per le FP1 di Monza. Attenzione però al secondo nome: Nico Hulkenberg.

Egli è anche nella lista di Alpine in quanto ha corso per il team di Enstone tra 2017 e 2018, ma persino Gunther Steiner ha ammesso che è un candidato importante, seppur poi riducendo il tutto a una semplice valutazione: “Chiunque abbia una superlicenza è nella lista. Penso che sia un candidato come tutti gli altri, perché ha una superlicenza, ha corso in F1, ha esperienza. Voglio dire, non c'è nessuno che stia correndo ora che potresti ottenere se volessi cambiare. Non ci resta che vedere qual è la decisione migliore”.

Lo stesso Team Principal ha poi cercato di addolcire le voci su Giovinazzi: “La gente ci pensa troppo a fondo. È stata Ferrari a chiederci di lasciar guidare il suo pilota di riserva, non è stato 'ora dobbiamo metterlo alla prova e trarre una conclusione’. Ha fatto un ottimo lavoro non avendo mai guidato questa monoposto, è stato molto bravo”. Tra l’altro, lo stesso Giovinazzi ha espresso la volontà di tornare in F1 nel 2023 dopo la breve esperienza in Formula E. Insomma, c’è davvero tanta carne al fuoco e non vediamo l’ora di capire come si concluderà la selezione dei piloti per la prossima stagione.

