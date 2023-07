F1, Gp di Zandvoort: la 'tassa sul divertimento' fa infuriare i fan. Solo 3 euro ma...

I tifosi olandesi della Formula 1, il famoso “esercito arancione” che segue con frequenza in quasi ogni angolo della terra il beniamino Max Verstappen, sono in agitazione in questi giorni a causa di una tassa introdotta dal consiglio comunale di Zandvoort, sede del Gp orange.

Nel dettaglio si chiama “Fun tax”, la “tassa sul divertimento” ed ha un costo di tre euro in più su ogni biglietto. Una cifra modesta potrà pensare qualcuno, ed in effetti non ha tutti i torti, ma che andrà comunque a gravare sul prezzo già importante di un tagliando del circuito olandese.

Come è ben noto negli ultimi anni in particolare, il Circus ha visto aumentare a dismisura i prezzi dei biglietti per accedere ai vari circuiti, e ha fatto scalpore il caso di Las Vegas, dove sono stati venduti tagliandi per 5 milioni di euro.

A Zandvoort non sfioriamo neanche lontanamente quelle cifre, ma per questioni di principio è montata la protesta. La tassa sul divertimento sarà introdotta a partire dalla stagione 2024, approvata dal Comune in disaccordo però con la direzione del circuito.

Gli assessori si giustificano dicendo che i 3 euro andranno a coprire i costi di gestione degli spazi durante il weekend del Gran Premio, come ad esempio la pulizia delle strade, l'intervento della polizia municipale e via discorrendo, ma secondo molti è una semplice scusante per guadagnare ancora di più.

Robert van Overdij, direttore del circuito, si è espresso negativamente sulla vicenda, spiegando: “Non siamo d’accordo perché pensiamo che questo evento porti già un sacco di soldi al comune e che quindi possa vivere di questo per gli anni a venire. Voglio sottolineare che il circuito di Zandvoort non è responsabile della decisione, non ha voce in capitolo e in caso di conferma saremo costretti ad accettare”.

Chi vorrà quindi gustarsi le imprese di Max Verstappen, probabile pilota più forti di tutti i tempi, dovrà spendere tre euro in più dall'anno prossimo: l'orange army desisterà?