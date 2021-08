F1 GP Ungheria 2021, quante sorprese: Ocon 1°, Sainz 4°, Leclerc fuori al primo giro

Il Gran Premio di Ungheria 2021 è stato pieno di sorprese: dopo le qualifiche di ieri ci si aspettava una gara entusiasmante, ma mai così tanto! Dopo un grande incidente alla prima curva del primo giro che ha causato la sospensione della gara, a vincere il GP è stato il francese Esteban Ocon, seguito da Sebastian Vettel e Hamilton.

Il grande incidente causato da più scontri (tra cui il primo tra Bottas e Norris) ha causato non pochi problemi a tanti piloti: Valtteri Bottas, Lando Norris, Charles Leclerc, Lance Stroll, Sergio Perez e Nikita Mazepin sono usciti durante la bandiera rossa, mentre Lewis Hamilton è stato l’unico a ripartire dalla standing grid, commettendo un errore con il cambio gomme da intermedie a dure o medie che lo ha costretto a compiere una grande rimonta fino al terzo posto dall’ultima posizione.

Non è mancato tanto spettacolo con l’undercut di Hamilton sul rivale Max Verstappen, ma soprattutto con la battaglia negli ultimi giri tra Fernando Alonso e il pilota britannico, dove il primo ha tenuto la posizione continuamente. Tale performance gli ha fatto ottenere il titolo di Driver of the Day. Grande festa, dunque, nella scuderia francese Alpine Renault.

Il risultato finale è il seguente:

Esteban Ocon Sebastian Vettel Lewis Hamilton Carlos Sainz Fernando Alonso Pierre Gasly Yuki Tsunoda Nicholas Latifi George Russell Max Verstappen Kimi Raikkonen Daniel Ricciardo Mick Schumacher Antonio Giovinazzi

Abbiamo visto, inoltre, come funzionerà l’alettone curvo nelle Formula 1 2022.