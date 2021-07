F1 GP Silverstone 2021: Leclerc 2°, Sainz 6°, Hamilton vince in casa e Verstappen fuori

La Sprint Race di Silverstone 2021 era solo un assaggio del Gran Premio di oggi, pieno di sorprese per tutti gli spettatori: dopo un primo giro sensazionale, condito da un incidente che ha visto Max Verstappen uscire dalla corsa e 10 secondi di penalità per Lewis Hamilton, ad avere infine la meglio è stato il pilota britannico.

La corsa di Charles Leclerc è stata una vera e propria prova di forza per resistere al tempo e agli attacchi del primo pilota della Mercedes, che fino all’ultimo giro ha dato spettacolo prima recuperando i 10 secondi di penalità con un pit-stop prolungato e poi riprendendo le posizioni fino al gradino più alto del podio. Con il supporto del pubblico di casa, il compito è stato più facile. Fuori dalla corsa, invece, Verstappen in seguito all’incidente iniziale, e Sebastian Vettel.



Ci sono state alcune polemiche nel paddock in seguito alla vicenda tra i due leader della classifica: dopo la penalità di 10 secondi, ora la Red Bull sembra propensa a chiedere la sospensione di Lewis Hamilton per un GP, data la pericolosità del suo tentativo di sorpasso su Max Verstappen.

La classifica finale, dunque, è la seguente:

Lewis Hamilton Charles Leclerc Valtteri Bottas Lando Norris Daniel Ricciardo Carlos Sainz Fernando Alonso Lance Stroll Esteban Ocon Yuki Tsunoda Pierre Gasly George Russell Antonio Giovinazzi Nicholas Latifi Kimi Raikkonen Sergio Perez Nikita Mazepin Mick Schumacher

Intanto, la Formula 1 ha presentato le nuove auto per il 2022, con grandi cambiamenti lato aerodinamica.