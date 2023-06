F1, Gp Giappone 2007 gara da record... per la safety car: 'Temei di esaurire la benzina'

Sono tante le storie e gli aneddoti curiosi riguardanti i vari gran premi di Formula 1 che si sono svolti negli anni, e fra questi merita senza dubbio menzione il Gp del Giappone del 2007 che si corse in condizioni a dir poco proibitive.

A ricordarlo è Bernd Maylander, pilota della safety car, che ha svelato di aver temuto di rimanere a corto di benzina per via dei moltissimi giri in cui è rimasto in pista. Maylander era a bordo di una Mercedes CLK 63 AMG, non rientrante ovviamente fra le 5 safety car italiane più belle della storia della Formula 1, ma in ogni caso una signor macchina.

Ebbene, in occasione di Suzuka 2007, a causa della pioggia torrenziale, Maylander fu costretto a compiere i primi 19 giri davanti al gruppo delle monoposto, prima di rientrare ai box. Quel periodo, che sembrava non finire mai, viene ricordato così: "Abbiamo fatto un paio di giri – ha raccontato il pilota al podcast di F1 Nation - poi il mio copilota Peter Tibbetts mi ha detto: 'Bernd, stai facendo molti giri', e ho risposto: 'Sì, ma dobbiamo solo tenere d'occhio il carburante'. Ho visto che era meno della metà quindi ho contattato Herbie Blash allora vicedirettore di gara 'Herbie, quanti giri dobbiamo fare?'. Lui mi ha detto: 'Vediamo, il tempo è ancora brutto'. 'Okay – ho risposto - solo per tua informazione, penso che dopo cinque, sei giri avremmo finito il carburante”.

Maylander ha ricordato ancora: “Era una CLK63, quindi abbastanza potente, con un motore potente, il consumo di carburante non era certo perfetto ma, in condizioni di gara, hai bisogno di un po' più di carburante".

Per la gioia di Bernd la safety car venne richiamata ai box dopo 19 giri, e qualche giro più tardi rientrò in pista a seguito di un incidente occorso a Fernando Alonso, ma con la vettura di scorta. "Fortunatamente – ha raccontato ancora il pilota - nella seconda sessione sono rimasto in pista per cinque o sei giri, e tutto è andato bene".

Nel caso in cui avessero esaurito il carburante una soluzione di emergenza era già in programma: "Herbie stava già pensando, 'Okay, possiamo mandare in pista la Medical Car', quindi hanno pensato a dei rinforzi. Non ci avevamo mai pensato, ma alla fine è andato tutto bene”.

La gara di Suzuka è stata senza dubbio memorabile, ma quando parliamo di pioggia c'è un Gp di Formula 1 che svetta su tutti, Donington '93 quello con cui Ayrton Senna entrò nell'olimpo con il giro di Dio.