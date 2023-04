F1, Gp di Baku: ufficiale il nuovo format con le doppie qualifiche. Come cambia il weekend

Dopo le indiscrezioni di inizio mese circa il nuovo format delle qualifiche di Formula 1 a Baku, è arrivata l'ufficialità. Nel weekend che sta per arrivare, si terrà una nuova tre giorni di eventi per la Formula 1, così come deciso dai vertici e approvato dalle scuderie.

In attesa delle nuove qualifiche con la nuova gestione delle gomme di Imola, la Formula 1 sperimenterà un primo importante cambiamento nelle giornate di domani, venerdì 28 aprile e sabato 29 aprile.

Il gran premio di Baku sarà il primo della stagione di Formula 1 2023 in cui verrà introdotta la gara sprint, una corsa breve di 100 km. Rispetto al passato, però, si terranno di fatto due sessioni di qualifiche, così distribuite: il venerdì si partirà con le classiche libere della mattina per la messa a punto delle vetture dopo di che, nel pomeriggio, spazio alle qualifiche che determineranno la griglia della domenica.

Sabato mattina, invece, si terrà un'altra sessione di qualifiche, denominate sprint shootout, che andrà a comporre la griglia del sabato pomeriggio, quando si terrà la Sprint Race. Confermata la sessione di qualifiche con tre stint da 12, 10 e 8 minuti.

Le modifiche si applicheranno anche agli altri cinque round della stagione 2023 in cui si disputeranno le gare sprint, leggasi Austria, Belgio, Qatar, Austin e Brasile. "La commissione F1 ha votato all'unanimità a favore delle modifiche al formato sprint. Queste entreranno ora in vigore al primo evento sprint della stagione – ha fatto sapere la F1 -. A seguito di questo voto e della successiva approvazione da parte del World Motor Sport Council, tutte le parti interessate ritengono che ciò aumenterà lo spettacolo dei weekend di sprint e migliorerà l'azione in pista per i fan di tutto il mondo".

La Gara Sprint è stata spesso e volentieri criticata da piloti e tecnici, soprattutto in quel di Baku, circuito cittadino e ritenuto un po' “pericoloso”. Fra i più critici Max Verstappen, che intervistato dopo il recente gran premio d'Australia ha spiegato che queste novità non lo faranno restare a lungo nel circus: "non resterò in giro per troppo tempo" se ci saranno "troppi cambiamenti".