F1, George Russell sicuro: 'La prima chicane di Monza andrebbe modificata'

George Russell ha proposto modifiche alla Chicane Rettifilo di Monza, suggerendo una penalità "Esci Gratis di Prigione" per i piloti che la evitano attualmente. La sua richiesta è nata dopo che è stato penalizzato per aver fatto proprio ciò durante una gara, quando ha mantenuto la sua posizione contro Esteban Ocon.

Russell sostiene che ci dovrebbero essere ulteriori disincentivi per i piloti che evitano la chicane di apertura a Monza. Durante il Gran Premio d'Italia infatti, numerosi piloti hanno corso in profondità nella chicane di apertura mentre difendevano o cercavano di guadagnare posizioni, portando a vari incidenti e penalità per restituire posizioni durante la gara.

George Russell ha accettato la sua penalità dopo un momento simile con Esteban Ocon alla fine della gara, ma ha espresso la speranza che ci siano modifiche in quella parte specifica del circuito per scoraggiare i piloti dall'uscire facilmente dalla chicane in futuro.

Russell ha dichiarato che era consapevole del rischio quando ha cercato di superare Ocon dopo essere uscito dai box, sapendo che rimanere dietro a lui avrebbe compromesso le sue possibilità di avanzare. Ha sottolineato che a Monza il ballottaggio è come una "carta Esci Gratis di Prigione" che permette ai piloti, soprattutto durante le battaglie in pista, di evitare la chicane. Pertanto, Russell auspica dei cambiamenti per rendere questa manovra meno conveniente in futuro.

Nonostante il rischio elevato derivante dalla frenata a velocità molto elevate delle vetture di Formula 1, George Russell ha confermato che avrebbe ancora intrapreso le stesse mosse per difendere la sua posizione, anche in caso di futuri cambiamenti nella chicane.

Monza è stato anche teatro di una vecchia e controversa vicenda, rimarcata da alcuni tifosi, che hanno appeso uno striscione per rivendicare il mondiale 2008 che sarebbe spettato, secondo loro, a Felipe Massa.

A livello di repertori vi proponiamo questa storica intervista, dove Michael Shumacher fu intervistato dalle Iene mentre si trovava su una Fiat coupè 20v turbo.