F1, gaffe di Cassano e Bobo Vieri: 'Perchè la Ferrari non prende le gomme migliori?'

E' divenuto virale nelle ultime ore il dibattito sulla Formula 1 alla Bobo Tv, con protagonista Antonio Cassano e Bobo Vieri. Le due ex stelle del calcio italiano si sono avventurate in un sentiero forse un po' troppo spinoso per loro, regalando alcune gaffe a tema Ferrari.

L'ex fantasista di Bari Vecchia stava dialogando con Nicola Ventola, lamentandosi dell'ennesima stagione sottotono della monoposto di Maranello, tenendo conto che la Ferrari SF-23 è la peggior rossa degli ultimi 14 anni.

"Com'è possibile – si domanda Cassano - che la Ferrari non sia competitiva avendo un budget illimitato a differenza dei rivali?". Peccato però che in Formula 1 la regola sia ben diversa, tenendo conto infatti che le scuderie hanno un tetto alle spese, il cosiddetto Budget Cup sforato l'anno scorso da Red Bull.

Ma non finisce qui perchè a rincarare la dose ci ha pensato Bobo Vieri, che premettendo di non capire granchè delle Formula 1, spiega: "Prenderanno i migliori pezzi che ci sono sul mercato, no? Le gomme migliori, i freni migliori...", un po' come se si andasse al supermercato e si potesse scegliere le varie componenti delle monoposto.

Interviene poi Nicola Ventola, che dopo essere partito bene, avendo smentito le precedenti parole di Cassano sul budget Ferrari, scivola a sua volta dicendo: "A me hanno detto che è il contrario, cioè che sono le altre ad avere un budget superiore alla Ferrari. Ed essendo tutta una questione di soldi…".

Ad un certo punto qualcuno in diretta Switch fa notare al gruppo dei quattro (c'era anche Adani che è rimasto in silenzio), dell'esistenza del budget cup in Formula 1, e Bobo Vieri ha esclamato: "C'è il budget cap! E ditelo, no? Lo dite dopo un minuto e mezzo che parliamo? Ditelo subito, no?". Una chiacchierata senza dubbio 'suggestiva' che il trio di ex star del pallone si ricorderà probabilmente per un bel po'. Qui sotto il video.