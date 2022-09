F1: Ferrari svela la nuova, speciale, livrea della F1-75 per il GP d'Italia

L'evento di Formula 1 più atteso nel Bel Paese, il GP d'Italia, è finalmente arrivato con la manifestazione sportiva che si terrà questo fine-settimana a Monza. Le aspettative sono alle stelle e, di conseguenza, a Maranello non potevano esimersi dal festeggiare il gran premio con una livrea davvero speciale.

La parola d'ordine della F1-75 di Ferrari è 'tradizione'. Dopotutto, lo stesso nome non è che un omaggio alle storiche radici della casa automobilistica, motivo per cui la Scuderia ha pensato ad un colore particolare da abbinare all'iconico rosso.

Attraverso tutti i canali social di Maranello, infatti, l'azienda ha svelato un teaser e una serie di immagini che mostrano a tutto il mondo i colori della livrea per il GP di Monza. Notiamo immediatamente la presenza del giallo sull'alettone posteriore, della scritta 'Ferrari' che appare per la prima volta volta quest'anno sul DRS, e sulla cima del telaio. Inoltre, i nuovi colori scelti per l'occasione vanno ad affiancarsi alle divise ridisegnate per la squadra che saranno interamente gialle. Nel frattempo, Mattia Binotto, Team Principal della scuderia, ha fatto sapere in maniera chiara e tonda che la Ferrari proverà a vincere sia il GP d'Italia, che ha richiamato a Monza centinaia di migliaia di spettatori, nonché tutti i 7 gran premi restanti per dare ai 'TIFOSI' un degno finale di stagione.

E voi, invece, cosa ne pensate dei colori di questa F1-75 per questo evento speciale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.