F1, la Ferrari sottotono non giova a Monza: 'Dimentichiamoci il record di presenze'

Manca meno di un mese al Gran Premio di Monza, date del campionato di Formula 1 2023. Sul circuito brianzolo si correrà di preciso il prossimo 3 settembre, e in vista del grande appuntamento la vendita dei biglietti sembrerebbe non essere ancora decollata.

A farlo chiaramente capire è stato il numero uno di ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani, che parlando ai microfoni del quotidiano Il Giorno, come si legge su FormulaPassion.it, ha sottolineato le difficoltà fino ad ora riscontrate nella vendite dei tagliandi anche per via di una Rossa che quest'anno non sta regalando grandi performance.

Basti pensare che la SF-23 è la Ferrari peggiore degli ultimi 14 anni e ciò ovviamente non giova al richiamo del popolo rosso a Monza: “A luglio ci aspettavamo una risposta migliore sulla vendita dei biglietti – le parole di Damiani - anche se il podio della Ferrari con Leclerc ci dà qualche speranza. Anche se dobbiamo dimenticarci il record dei 330mila dell’anno scorso. Mi auguro si riesca a trovare l’equilibrio”.

Nelle ultime settimane diversi circuiti hanno rinnovato l'accordo con la FIA e la Formula 1, leggasi l'Austria e l'Ungheria, ma Monza resta ancora ferma al contratto a scadenza 2025: “ACI è titolare del Gran premio d’Italia che è e sarà a Monza – ha detto a riguardo Sticchi Daminai - ma noi non siamo proprietari dell’autodromo, tramite la nostra società Sias lo gestiamo in virtù di una concessione con il Consorzio Parco e Villa che, però, è valida fino al 2028. Quella è la nostra scadenza. Dipende dal fatto che il Consorzio è un ‘progetto di gestione’ del complesso Parco e Villa Reale che ha durata fino al 2029”.

Il presidente dell'ACI ha quindi aggiunto: “Allo stato attuale abbiamo la certezza di poter gestire l’autodromo solo fino al 2028, ma non è pensabile un rinnovo con la Formula 1 soltanto per tre anni. Sarebbe anti-economico. Confidiamo che si possa trovare una soluzione condivisa che possa garantire tranquillità a tutti i soggetti interessati”.