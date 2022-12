F1, Ferrari alla ricerca del sostituto di Binotto: i rumors sul prossimo Team Principal

Quelli che accompagneranno Maranello nei prossimi mesi si preannunciano turbolenti visto che la scuderia dovrà trovare -e piuttosto in fretta- il prossimo Team Principal per il reparto corse in Formula 1. Il Cavallino Rampante sta già lavorando alla monoposto del 2023 con un progetto ambizioso ma che necessiterà di una gestione di primo livello.

Alla fine le voci di corridoio, nonostante le smentite, si sono rivelate veritiere: Mattia Binotto si è dimesso dalla Ferrari. A Maranello è partita così la caccia ad un sostituto con Frederic Vasseur attualmente in pole per sostituire l'ingegnere di Losanna. Ad ogni modo, seppur si tratti di una pista piuttosto calda e forte di un accordo attualmente soltanto verbale, questa resta ancora solo e soltanto un'ipotesi visto che i vertici di Ferrari avrebbero provato a contattare altre personalità di spicco.

Diverse fonti, infatti, parlano di un tentativo fatto con Andreas Seidl, team principal McLaren, e persino con Christian Horner, attualmente in forza a Red Bull. Entrambi avrebbero declinato con un 'no grazie' visto l'onere dell'incarico in Ferrari. Maranello avrebbero addirittura provato a contattare Ross Brown, direttore tecnico della scuderia ai tempi di Schumacher, che però sarebbe più propenso alla pensione che alla direzione del muretto. Non è da escludersi che i vertici possano optare per qualcuno all'interno dell'azienda stessa, come vogliono un paio di rumors sul CEO Benedetto Vigna che potrebbe assumere l'incarico ad-interim, ipotesi però complessa visto che il curriculum dell'amministratore è lontano da quello del motosport.

Il nome di Vasseur continua dunque a restare estremamente caldo. E voi, invece, quale personalità vi piacerebbe vedere alla guida del muretto Ferrari? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.