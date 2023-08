F1 Ferrari, Carlos Sainz rischia di battere un record negativo di Kimi Raikkonen

Il 2023 è stato un anno deludente per le scuderie Ferrari, poiché le loro speranze di competere per il Campionato del Mondo di Formula 1 non si sono avverate. Dopo Kimi Räikkönen e Felipe Massa, Carlos Sainz potrebbe essere un altro dei piloti che non sono riusciti a ottenere un podio per la Ferrari nel 21° secolo.

Nonostante l'introduzione della SF-23, che si è rivelato comunque un miglioramento rispetto all'auto del 2022, la squadra non è stata in grado di sfidare costantemente Mercedes e Aston Martin nella battaglia per il secondo posto dietro alla dominante Red Bull. Per la stampa spagnola la scuderia Ferrari starebbe favorendo Leclerc su Sainz.

La Scuderia Ferrari ha ottenuto solo tre podi nelle prime 12 gare della stagione e ha ottenuto una sola pole position, ottenuta a Spa-Francorchamps dopo la penalizzazione di Max Verstappen. Nella classifica costruttori, il team si posiziona al quarto posto con 191 punti, a soli cinque punti dietro l'Aston Martin e davanti alla McLaren. Charles Leclerc ha ottenuto migliori risultati rispetto a Carlos Sainz nella prima metà della stagione, ma Sainz sta lottando e potrebbe rischiare di replicare il record indesiderato stabilito da Kimi Raikkonen nel 2014.

Nel primo anno dell'era turbo ibrida, la Ferrari di Kimi Räikkönen, la F14-T, si dimostrò deludente sotto ogni punto di vista. Räikkönen lottò duramente, ma Alonso lo superò nettamente in classifica, con 161 punti contro i 55 punti di Räikkönen. Il miglior risultato fu un quarto posto nel Gran Premio del Belgio. Carlos Sainz sta vivendo una situazione simile a metà della stagione 2023.

Il suo miglior risultato in assoluto fu anche un quarto posto nella gara di apertura della stagione in Bahrain, mentre è finì quinto per quattro volte, non riuscendo ancora a conquistare un podio in un fine settimana non di Sprint. La SF-23 ha dimostrato preoccupanti difficoltà di ritmo di gara, e Sainz ha faticato a entrare nei primi cinque in una gara, tranne nel caso della rimonta in Canada dopo una penalità in qualifica per ostacolo.

Con Charles Leclerc che ha avuto risultati migliori a Maranello, Sainz deve iniziare a ottenere prestazioni eccellenti nella seconda metà della stagione. La lotta per il secondo posto nella classifica costruttori è serrata, con Mercedes, Aston Martin e Ferrari separate da soli 56 punti.

Sebbene le parole del CEO Vigna mostrino ottimismo, la mancanza di risultati significativi dei piloti Ferrari ha fatto sprofondare Ferrari al quarto posto della classifica costruttori e messo Sainz in una posizione scomoda.