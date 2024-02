F1, Fernando Alonso: '19 piloti sanno già che quest'anno non vinceranno il mondiale'

La Red Bull RB20 ha decisamente impressionato dei test F1 di Sakhir, e sono molti quelli che già prevedono un mondiale 2024 con un solo grande protagonista, leggasi Max Verstappen.

Fra questi vi è anche Fernando Alonso, che negli scorsi giorni ha parlato con i microfoni di Sky Sport, esternando un pensiero che molti di noi condividono in toto: "Penso che 19 piloti sappiano già che non saranno campioni del mondo. È uno sport brutale sotto questo aspetto".

Il riferimento è appunto alla prestazione esagerata della RB20 che a meno di cataclismi permetterà a Max Verstappen, quello che per molti diverrà il pilota più forte di sempre, di portarsi a casa il suo quarto titolo di Formula 1 di fila.

Dopo la prima uscita ufficiale delle nuove monoposto appare evidente come nove scuderie su dieci correranno un altro campionato e cercheranno di giocarsi il secondo posto, mentre Red Bull farà un torneo a se vincendo probabilmente in modo agevole ogni domenica.

"Non ho la sfera di cristallo, però la Red Bull sta dominando, Verstappen è un campione del mondo e anche il concetto che hanno portato quest’anno è notevole. Al momento possiamo solo guardarli per capire le loro prestazioni", ha proseguito Fernando Alonso, che poi, in merito alla nuova Aston Martin ha spiegato: "Mi sento pronto per la sfida, sono entusiasta e bisogna essere positivi. La macchina è migliore del 2023. Siamo cresciuti, ma anche gli altri a centro griglia”.

In ogni caso il pilota spagnolo non è certo di poter ripetere quanto di buono fatto vedere l'anno scorso, con un inizio di stagione decisamente sorprendente: "Un exploit come lo scorso anno? Abbiamo superato le nostre aspettative, non penso che sarà la stessa cosa nel 2024, ma ci sono tanti occhi su chi sa sarà la sorpresa", ha concluso Nando.