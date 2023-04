F1, Domenicali lancia frecciate a Monza? 'Circuiti storici non hanno il futuro assicurato'

Hanno fatto il giro del web le dichiarazioni rilasciate dal numero uno della Formula 1, Stefano Domenicali, in merito ai gran premi che compongono il Circus. L'ex manager Ferrari e Lamborghini si è soffermato in particolare sui Gp datati.

Attraverso una call con gli azionisti di Liberty Media, Domenicali ha parlato dei circuiti storici spiegando che gli stessi non dovrebbero “essere arroganti e pensare di avere il futuro assicurato perché si ha una gara da cento anni onestamente non è sufficiente”. Quindi ha precisato: “Quando i circuiti storici si guardano solamente alle spalle – ha osservato il top manager italiano - non va bene. Se invece hanno una base solida per guardare al futuro è una cosa molto positiva. È per questo che per quanto riguarda i cosiddetti circuiti storici focalizziamo la nostra attenzione sul capire qual è la loro visione dell’avvenire”.

Il CEO di Formula 1 ha proseguito: “Siamo molto onesti nei loro confronti dicendo loro che se vogliono restare in calendario devono fare ciò che è giusto per loro e per la stessa F1. È chiaro che negli ultimi due anni la percezione di questi luoghi storici è cambiata, perché si sono resi conto che il panorama è diverso”.

Sono parole decisamente significative e non è difficile associare le stesse in particolare al Gp di Monza, per cui Angelo Sticchi Damiani ha recentemente lanciato l'allarme in vista del 2026, quando scadrà il contratto con la Formula 1.

Tra l'altro Monza ha festeggiato da poco i 100 anni di conseguenza l'associazione avviene quasi in automatico. Stefano Domenicali ha poi parlato del calendario della Formula 1 e del numero di gare in programma, spiegando che lo stesso non supererà quello attuale di 24 Gp: “Per quanto riguarda il numero degli eventi nel Mondiale – ha detto - mi sembra che l’equilibrio attuale sia abbastanza buono. Direi che in termini di numero, 24 è il numero giusto, e il mix di continenti che abbiamo oggi sembra buono. Ogni gara, non solo in America, ha una personalità diversa, una qualità diversa, una segmentazione diversa dei tifosi“, specificando poi, in merito ai gran premi degli Stati Uniti: “Non vedo alcuna cannibalizzazione; sono tutte diverse tra di loro, non vedo alcun problema“.