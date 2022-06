F1, disastro Ferrari a Baku: doppio DNF per affidabilità e vittoria di Verstappen

Una qualifica da brividi quella di sabato, un Charles Leclerc con una voglia disperata di riscattarsi dopo Monaco e Barcellona. Tre decimi su Perez, il secondo, e partenza in pole-position a Baku per tentare il recupero al Mondiale di Formula 1 che, a causa anche di un paio di errori del team, sta volgendo a favore di Red Bull.

Se il GP di Monaco è risultato in un disastro, quello di Azerbaigian è un flop totale: doppio DNF e zero punti sia sul fronte del Campionato Costruttori che per quello Piloti con una distanza tra Verstappen e Leclerc che si allunga ulteriormente. Certo, Binotto aveva messo le mani in avanti sulle ambizioni di Ferrari per quest'anno, tuttavia i risultati della scuderia alla gara di domenica sottolineano ulteriormente i problemi di affidabilità della F1-75.

Il monegasco fuori per un problema alla power-unit mentre lo spagnolo, Carlos Sainz, costretto al ritiro per un problema all'idraulica. Danni che sembrano essere stati ereditati anche da altri team motorizzati Ferrari, ovvero Alfa Romeo e Haas, entrambi costretti a ritirare un pilota per gli stessi problemi. A sfruttare l'occasione ci ha pensato Red Bull con una doppietta firmata Verstappen e Perez che allungano così il loro margine sui rivali. Attualmente, infatti, sono 34 i punti che separano il Campione del Mondo dal monegasco, senza contare la pressione di Russel ad appena 17 punti da Leclerc dopo un ennesimo gran premio da fuoriclasse con una vettura a tratti inguidabile.

A Maranello avranno un paio di giorni per risolvere i problemi dal momento che questo fine settimana si correrà in Canada, a Montréal. E voi, invece, cosa ne pensate della scorsa gara? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.