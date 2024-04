F1, cosa pensano i piloti delle novità 2026? Parlano Verstappen e Sainz

Il 2025 porterà Lewis Hamilton in Ferrari e chissà quali altri movimenti ci saranno tra scuderie e piloti in F1, sarà però il 2026 l’anno della rivoluzione radicale - con nuovi elementi “attivi” sull’ala anteriore. Cosa ne pensano Max Verstappen e Carlos Sainz?

Il 2026 porterà cambiamenti importanti al regolamento di Formula 1, giusto per dirne qualcuno: le auto diventeranno leggermente più compatte, la potenza del propulsore elettrico sarà aumentata e i motori termici saranno alimentati soltanto da carburanti sostenibili. I team potranno sperimentare anche nuovi elementi “attivi” sull’ala anteriore, col fine ultimo di aumentare la stabilità aerodinamica, cosa pensano però i piloti di questa novità? A parlare sono stati due assoluti protagonisti della stagione in corso, Max Verstappen e Carlos Sainz, con il pilota olandese che si è detto assolutamente contrario all’introduzione di un’ala anteriore mobile. Secondo il campione del mondo la F1 dovrebbe studiare altri metodi per facilitare i sorpassi e rendere le gare più avvincenti, avvicinando le prestazioni dei team. “Non sono sicuro che la F1 stia andando verso la giusta direzione, con parti dell’ala anteriore mobili e altre novità del genere. Sembra però che il destino sia questo, speriamo di poter ottimizzare queste novità” ha detto Verstappen a Motorsport.com.

Secondo il pilota Red Bull bisognerebbe lavorare per diminuire il peso delle monoposto e facilitare i sorpassi, solo in questo modo il grande circus della F1 diventerebbe più divertente, sia per i piloti che per tifosi. Più o meno sulla stessa linea d’onda è Carlos Sainz: il pilota Ferrari si è detto molto preoccupato dalla strada imboccata dalla F1. “Le auto sono troppo complesse, bisognerebbe tornare alle origini per ravvivare l’azione in pista. La maggiore potenza elettrica? Conseguenza naturale delle nuove normative sui motori termici. Se si ha molta più energia elettrica è ovvio che si abbia bisogno di un’aerodinamica attiva per compensare. Questo rende tutto molto confuso in merito ai sorpassi”.

Entrambi i piloti hanno in ogni caso detto che è ancora presto per arrivare a conclusioni definitive, che rischiano di essere affrettate. Vedremo cosa succederà con i primi test effettivi del 2026, nel frattempo può ancora succedere di tutto, lo stesso Sainz potrebbe approdare in Red Bull ora che non ha più un contratto con Ferrari.

