F1, la classifica dei piloti che hanno fatto più danni: c'è Carlos Sainz nella Top 3

Con il campionato di Formula 1 2023 ormai in bacheca con la vittoria di Max Verstappen, reduce da una stagione da record, possiamo andare a tirare le somme di questa lunga annata, e in particolare capire quali siano stati i piloti che hanno fatto più danni e che di conseguenza sono costati di più ai propri team.

Obiettivo di ogni pilota che siede nella propria monoposto è quello di cercare di fare più punti possibile e nel contempo, di fare meno danni. La Formula 1 è infatti lo sport motoristico più caro in assoluto di conseguenza danneggiare la vettura causa ingenti spese, soprattutto per i team meno ricchi.

Ovviamente non tutti riescono a portare l'auto intatta al traguardo ed è il caso ad esempio di Logan Sargeant, uno dei rookie del campionato di Formula 1 2023, che ha collezionato danni per 4 milioni di dollari, risultando il più caro in assoluto.

Dietro il pilota Williams spazio a Carlos Sainz, che con l'incidente del tombino di Las Vegas, (non per colpa sua), ha totalizzato 3 milioni di dollari di danni. A chiudere il podio Sergio Perez, il secondo pilota Red Bull, che nonostante una stagione chiusasi alle spalle solo del compagno di scudera, ha causato anch'egli più di tre milioni di dollari di danni.

A livello di scuderie, invece, spicca la Williams a quota 7 milioni di dollari di danni, seguita dalla Ferrari a quota 5,5, quindi Alpine a 3,6, Haas a quota 4 milioni, Aston Martin e McLaren a 3,6, Red Bull a 3,5, Alpha Tauri a 2,7, Alfa Romeo a 1,9 e infine, a chiudere il gruppo, Mercedes a quota 1,5 milioni di dollari.

Questa invece la classifica completa dei piloti (si tiene conto non soltanto dei danni causati da incidenti ma anche dal cambio delle componenti): Sargeant 4,3, Sainz 3,6, Perez 3,2, Ocon 2,9, Stroll 2,8 milioni, Albon 2,7, Gasly 2,4, Piastri 2,2, Leclerc 1,9, Hulkenberg 1,5, De Vries/Ricciardo 1,5, Norris 1,4, Tsunoda 1,2, Zhou 1,2, Hamilton 880mila, Alonso 830, Bottas 700, Russel 670 e infine Max Verstappen, che anche in questa classifica primeggia staccando tutti a quota 345mila dollari.