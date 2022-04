Avete mai visto una F1 in città? Guardate Sergio Perez sfrecciare da New York a Miami!

Quando si parla di stunt commerciali, Red Bull ci sa fare e lo sappiamo fin troppo bene: ricordiamo, infatti, la gara sul ghiaccio di Verstappen con la monoposto F1 usata da Sebastian Vettel. Nelle ultime ore, però, ci ha deliziati con una corsa cittadina da New York a Miami con Sergio Perez, il tanto amato secondo pilota della scuderia.

Sul canale YouTube ufficiale di Oracle Red Bull Racing è infatti disponibile un nuovo video intitolato “Race To Miami”, stunt pensato dal team marketing della scuderia per deliziare i suoi fan e non solo. Il concept è semplice: dare l’idea di un viaggio completo da New York City a Miami con la Red Bull RB7 F1, così da promuovere l’imminente Gran Premio F1 di Miami – che, tuttavia, alcuni cittadini sperano di bloccare causa “inquinamento acustico”.

Dalla lunghezza di 11 minuti e 11 secondi, come il numero di gara di Checo, il filmato ci mostra anche uno spezzone comico tra Christian Horner e Sergio Perez, il quale poi scende su strada assieme alla Pit Crew per prepararsi a fare l’impresa e correre dalla Grande Mela all’Hard Rock Stadium per il Gran Premio. Ovviamente tutto ciò a cui assistiamo è una serie di riprese tra la Chinatown di Manhattan e le strade cittadine, assieme a qualche derapata sulla strada bagnata.

Tra un urlo del motore Renault V8 e una sosta vietata, che costa a Checo una multa, dopo un agile pit stop si sposta nelle Everglades…dove trova un alligatore pronto a fermarlo. Fortunatamente, l’atleta Red Bull Parks Bonifay lo sposta con gentilezza. La corsa poi continua fino all’Hard Rock Stadium, “invaso” da Sergio Perez nonostante i lavori in corso.

Insomma, avete capito la bizzarra avventura che hanno voluto proporci i geni di Red Bull. Per quanto surreale, resta sempre un piacevole filmato da vedere se avete un po’ di tempo libero e siete fan della Formula 1.