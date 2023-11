F1, Chris Horner boccia le gare Sprint: 'Hanno fallito, si torni al vecchio format'

Christian Horner, capo della Red Bull, ha criticato l'attuale formato sprint della Formula 1 affermando che non funziona per i tifosi, per i piloti e per le squadre. Horner suggerisce che è necessario apportare modifiche significative per rendere questo particolare formato più coinvolgente.

Tra le proposte, Horner menziona la possibilità di offrire grandi premi in denaro per motivare le squadre e i piloti. Egli ha evidenziato il fatto che, al momento, la vittoria in una gara sprint non riceve l'attenzione dovuta perché tutti sono troppo concentrati sulla gara principale. L'idea di fondo di Horner suggerisce di guardare a modelli di altri sport, come i campionati di calcio, che hanno le finali di coppa (ecco un approfondimento sulla storia di Redbull in Formula 1).

Il capo della Red Bull ammette di non avere una preferenza definitiva su come dovrebbero essere rivoluzionati gli sprint, ma ritiene che l'attuale formato necessiti comunque di un aggiornamento. Una proposta concreta potrebbe essere il considerare delle griglie invertite, un campionato autonomo o un cambiamento del calendario delle qualifiche come opzioni da esplorare.

Horner ha mostrato inoltre un certa nostalgia per il vecchio formato e afferma di preferirlo personalmente, definendosi un tradizionalista. Ha sottolineato l'importanza dell'accumulo nel vecchio sistema e suggerisce che il formato sprint attuale potrebbe non essere all'altezza delle aspettative del pubblico.

Rimanendo in casa Redbull, circolano delle voci che suggeriscono un rapporto molto teso fra Horner e Marko. Secondo alcune indiscrezioni il capo del team vorrebbe liberarsi il prima possibile del dirigente.