F1, Binotto sugli obiettivi stagionali Ferrari: 'non puntiamo a vincere il Mondiale'

Nonostante gli errori del team e dei piloti, perché si vince e si perde insieme, Ferrari ha sicuramente dimostrato di essere diventata competitiva con la nuova F1-75 che sembra essere il riassunto di un progetto riuscito e ben studiato a Maranello. Ma quali sono gli obiettivi della scuderia per quest'anno?

Il GP di Monaco è stato un disastro, un vero e proprio flop in termini di strategia che sono costati una vittoria a Leclerc e punti preziosissimi per il campionato piloti e costruttori. Il team dovrà ripartire da Baku, circuito complesso ma ideale per rilanciare la squadra verso una nuova vittoria. Ad ogni modo, recentemente Mattia Binotto, Team Principal di Ferrari, ha parlato degli obiettivi stagionali del 2022:

"Il nostro obiettivo era tornare competitivi nel 2022. Dunque, il nostro obiettivo è l'essere competitivi, non vincere il campionato. Ricordo che essere competitivi è una cosa, vincere il Mondiale un'altra cosa ancora. Sarebbe sbagliato come gestione cambiare gli obiettivi da quelli che abbiamo richiesto al team. Stiamo cercando di aprire un ciclo, di diventare Campioni del Mondo e di restarci. L'ambizione c'è."

Parole molto forti, che hanno suscitato qualche polemica in rete dal momento che Leclerc sembra di tutt'altro avviso. Una cosa, comunque, è certa: la Ferrari è tornata competitiva e i presupporti per sviluppare una monoposto degna di meritare il titolo ci sono tutti. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.