F1, Bernie Ecclestone boccia Las Vegas: 'Nulla a che vedere con la Formula 1'

Bernie Ecclestone ha criticato aspramente l'idea di correre a Las Vegas questo fine settimana, definendola più uno spettacolo che un vero evento sportivo. La spettacolarizzazione della gara e i costi elevati (se ricordate, vi avevamo parlato degli accordi pubblicitari della F1 per proiettare gli spot sulla Sphere).

In particolare Ecclestone ha espresso preoccupazione per l'eccessivo numero di gare in programma (attualmente 24), sottolineando inoltre che Las Vegas (con i valori legati al gioco d'azzardo e a un certo tipo di intrattenimento) non ha nulla a che fare con la vera essenza della Formula 1.

Nonostante le sue critiche, Ecclestone ha riconosciuto di essere contento che la Formula 1 stia espandendo la sua presenza in tutto il mondo. Tuttavia egli non è d'accordo con molte delle pratiche di Liberty Media, fra l'altro ultimamente è circolata l'indiscrezione secondo cui Apple vorrebbe acquisire i diritti della Formula 1.

L'investimento totale di Liberty Media su Las Vegas ammonterebbe a oltre 500 milioni di dollari solo per la costruzione del circuito, una scommessa senza dubbio molto rischiosa e onerosa agli occhi di alcuni addetti ai lavori della Formula 1, tra cui Ecclestone. Piccola nota ironica: Ecclestone stesso aveva portato la F1 a Las Vegas nel 1981 e nel 1982.