F1, un audio da brividi: il ritiro di Leclerc nel GP di Francia

Ancora una volta, quello che poteva essere un bellissimo week-end di Formula 1 per la Ferrari si è trasformato in tragedia: Charles Leclerc, dopo appena 13 giri, perde la monoposto rinunciando così a punti preziosissimi per il Mondiale. Max Verstappen, vittorioso in Francia, allunga così sul rivale monegasco.

Dopo la vittoria di Leclerc in Austria, il pilota n°16 doveva confermare la striscia positiva di vittorie del Cavallino Rampante con una straordinaria gara di domenica. Cosa che effettivamente il ferrarista ha fatto, ma solo per un paio di giri prima di perdere la vettura e schiantarla al muro, chiudendo di fatto il suo Gran Premio in Francia.

Nessun problema questa volta per la F1-75 di Ferrari, soltanto un errore umano di Leclerc che il pilota ha umilmente ammesso qualche minuto più tardi alle interviste: "Se continuo a commettere errori come questo, allora non merito di vincere il Campionato." Un'amissione sofferente, ma non come quella registrazione audio andata in onda subito dopo l'incidente, la stessa che vi riproponiamo in calce alla notizia. Dalla nota, infatti, si sede Charles ansimare con veemenza per poi urlare a squarcia gola un lungo e gracchiante 'No!'.

L'audio ha fatto il giro del mondo, soprattutto tra i fan del Cavallino che quest'anno stanno soffrendo insieme ai piloti per i numerosi errori commessi in pista e al muretto box. E voi, invece, cosa ne pensate del GP di Francia, l'errore costerà a Leclerc il Mondiale di F1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.