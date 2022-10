F1, arriva l'ufficialità della FIA: Aston Martin e Red Bull hanno sforato il budget cap

Sono e saranno giorni tumultuosi quelli che aspettano alla FIA e alla Formula 1 che si apprestano ad affrontare il primo caso di sforamento del budget cap, ovvero quella cifra attorno ai 145 milioni di dollari che i team, salvo alcune eccezioni, non potevano in alcun modo superare a partire dal 2021.

Max Verstappen è campione del mondo 2022, trionfo che il talento olandese si è comunque guadagnato al netto delle polemiche visto un Mondiale che lo ha visto protagonista, anche e soprattutto nel GP di Giappone dove il suo ritmo si è mostrato ancora una volta superiore a quello di Leclerc, l'unico in griglia che è riuscito in qualche modo a pressarlo per tutto il Campionato.

La palla passa adesso ai commissari FIA dopo che la Federazione ha rivelato nelle scorse ore, dopo giorni di rumors, che Aston Martin e Red Bull hanno effettivamente superato la soglia del budget cap nel 2021. In particolar modo, la FIA cita per i due team rispettivamente una situazione di 'violazione procedurale del regolamento finanziario' e 'violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari'. La commissione stabilirà nei prossimi giorni quali saranno le conseguenze, tuttavia le penalità a cui potrebbe rispondere Oracle Red Bull Racing qui seguono:

reprimenda;

multa;

riduzione di punti campionato piloti;

riduzione di punti campionato costruttori;

sospensione di una o più sessioni (ad eccezione della gara);

limitazioni ai test;

riduzione al budget cap;

Secondo un paio di voci di corridoio, il limite sforato da RB si attesterebbe attorno a 1 o 2 milioni, per questioni legate a 'malattie e accoglienza', con quella che potrebbe culminare soltanto in una multa per entrambe le scuderie. Non ci resta che attendere maggiori informazioni dalla federazione per tutte le conferme del caso. E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.