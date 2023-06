F1 Arcade, l'ultimo business di Liberty Media da 38 mln di dollari: si gioca e si guadagna

F1 Arcade è l'ultimo business della nuova Formula 1 che sta nascendo in questi anni grazie agli americani di Liberty Media. Si tratta di un evento riservato ai fan in cui si gioca ad un simulatore, si beve, si mangia e ovviamente ci si diverte.

Il Circus si sta letteralmente stravolgendo e sono diverse le iniziative sul tavolo degli organizzatori in vista dei prossimi campionati, come ad esempio la proposta di 10 Sprint Race per il 2024, arrivando fino all'idea di un Gran Premio di Formula 1 ogni domenica, così come avviene per i principali sport dove si gioca ogni weekend.

In attesa di novità Liberty Media ha deciso di investire in F1 Arcade, che ha aperto i battenti nel 2022 e che permette agli appassionati della Formula 1 di godere di un'esperienza unica in cui il reale e il virtuale si fondono assieme.

“Si mangia, si beve, si gareggia e si guadagna. Da Rookie ad Elite, ognuno può scegliere il proprio livello. Il che significa che anche un assoluto principiante può sfidare un esperto professionista. Riunite il vostro gruppo di amici, prendete un cocktail, salite al posto di guida e provate il brivido di un gioco social. Siete pronti ad entrare nella corsia di sorpasso?”, si legge sul sito ufficiale presentando appunto l'iniziativa.

Il progetto F1 Arcade ha sede al momento in quel di Londra, e oltre ai classici simulatori prevede giochi per affinare i riflessi come Lights Out o React. Chi vi partecipa potrà guadagnare una sorta di moneta virtuale, gli arcadian, che possono essere convertiti in bevande, giochi, ma anche utilizzati per partecipare a lotterie per vincere i biglietti della gare di F1, e molto altro ancora.

Gli arcadian si possono acquistare oppure vincere gareggiando al simulatore. Obiettivo degli ideatori del progetto, aprire 30 sedi nei prossimi 5 anni, Ue compresa, e ciò sarà possibile grazie anche ad un recente investimento di 38 milioni di dollari fornito fra gli altri da Liberty Media e Formula 1, così come da Zak Brown (CEO McLaren) e i piloti Lando Norris (McLaren) e Logan Sargeant (Williams).

”Siamo davvero entusiasti di lavorare a stretto contatto con Liberty Media e Formula 1 come partner azionari, mentre ci dirigiamo verso una crescita globale”, ha dichiarato Breedan, uno degli ideatori del progetto ”Non solo abbiamo un modello di business e un prodotto eccezionale, ma siamo entusiasti della potenza del marchio F1 Arcade, della sua attrattiva per il pubblico internazionale e dei potenziali partner in tutto il mondo”.

Breedan ha concluso: ”Visto il successo della prima location e l’attrattiva esercitata su un pubblico così eterogeneo, crediamo che F1 Arcade abbia il potenziale per diventare uno dei marchi di ospitalità esperienziale più ricercati a livello globale. Per ora, attendiamo con impazienza l’apertura di Birmingham, nel Regno Unito, alla fine del 2023, e della nostra prima sede negli Stati Uniti, a Boston, all’inizio del 2024, oltre all’annuncio imminente di altre sedi”. Ultima curiosità, nei simulatori non c'è il gioco ufficiale della Formula 1 bensì Rfactor2.