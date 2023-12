F1, annuncio imminente per un nuovo Gp in Europa: arriverà dal mondiale 2026

A partire dalla stagione 2026 ci sarà una new entry in Formula 1. Barcellona cederà il posto a Madrid, in un circuito urbano che si svilupperà nelle strade della capitale spagnola, precisamente nei dintorni di IFEMA, a Valdebebas.

Il trasferimento della Formula 1 a Madrid rappresenta un ritorno dopo quattro decenni, con l'ultima gara tenutasi nel 1981 sul circuito di Jarama. Il capo dello staff di Isabel Díaz Ayuso si è recato a Miami lo scorso maggio per incontrare i rappresentanti della Formula 1, dando impulso al progetto. Una delegazione di tecnici del Comune di Madrid ha anche assistito ad alcune gare, confermando che il progetto era sulla strada giusta.

Barcellona ha un contratto con la Formula 1 fino al 2026, ma sembra che la città non ospiterà la sua ultima gara in quell'anno, poiché Liberty Media non ha intenzione di mantenere due eventi in Spagna, a differenza di quanto accade nel nostro paese con Monza e Imola o negli Stati Uniti con Las Vegas, Miami e Austin (Leclerc rinnoverà con Ferrari con un contratto faraonico fino al 2029).

Inizialmente, il nuovo evento a Madrid era stato ipotizzato con il nome "Gran Premio di Madrid", ma secondo fonti, la gara sarà ufficialmente intitolata "Gran Premio di Spagna", escludendo così la coesistenza di due eventi separati.

Speriamo solo che l'organizzazione metta in conto anche l'inverosimile incidente di Carlos Sainz sul nuovo circuito di Las Vegas. La famosa vicenda del tombino ha fatto schizzare in alto il pilota nella classifica dei maggiori danni riportati alla propria monoposto durante la stagione.