F1, Alpine chiederà un risarcimento a Piastri? Lo sfogo del Team Principal

Nei giorni scorsi Alpine è caduta nell'occhio di un ciclone dopo la polemica sul caso Piastri. Il team sarebbe però pronto a correre ai ripari anche in termini economici, oltre che d'immagine, per chiedere così al Campione del Mondo di Formula 2 un risarcimento per le spese d'addestramento.

Per chi si fosse perso la faccenda, il 3 agosto Alpine aveva comunicato sui social l'ingaggio di Piastri nel 2023 dopo che Alonso aveva firmato segretamente per Aston Martin. Qualche ora più tardi dall'annuncio, tuttavia, è arrivato lo sfogo del pilota australiano che avrebbe smentito il suo imminente approdo nella monoposto francese.

La motivazione risiederebbe nei suoi accordi con McLaren per un posto nel 2023 al fianco di Lando Norris e in sostituzione a Daniel Ricciardo. Otmar Szafnauer, Team Principal Alpine, non ha digerito la questione e avrebbe così commentato l'accaduto per El Confindecial: "Abbiamo speso moltissimi soldi per preparare Oscar al suo futuro in F1, e se quel futuro non è con noi allora riteniamo corretto richiedere un risarcimento. Abbiamo un contratto che ci impone nella sua carriera fino al debutto in Formula 1, e di conseguenza abbiamo investito moltio denaro. Ad esempio, soltanto lo scorso anno gli abbiamo fatto percorrere 3500 km con la nostra auto o, ancora, lo abbiamo coinvolto in sette test indipendenti il cui risultato è uno sforzo economico non indifferente: il solo motore costa 1.750.000 euro, a cui bisogna aggiungere il lavoro dei meccanici, i voli e i viaggi".

E voi, invece, cosa ne pensate dell'intera faccenda? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.