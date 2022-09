F1, Alonso dopo lo sfogo con Hamilton: i team radio non dovrebbero essere trasmessi?

Il GP del Belgio, stravinto dal Campione del Mondo Max Verstappen, ha fatto parlare di sé non tanto per l'ottima resa delle vetture Red Bull ma anche per un particolare team-radio che ha fatto il giro del mondo. Le parole di Alonso contro Hamilton, infatti, hanno suscitato non poco clamore all'interno della community.

Il primo giro di un gran premio è tra i più rischiosi della manifestazione dal momento che il rischio di tamponare o andare fuori pista è sensibilmente elevato. In Belgio, ad esempio, il 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha commesso un errore nei confronti di Alonso causandogli così una considerevole perdita di posizioni.

Il britannico ha immediatamente chiesto scusa ai microfoni nei confronti del pilota Alpine, pur non rispettando le parole del collega che lo avrebbe definito 'un idiota che sa solo partire e guidare per primo'. Fernando si è ovviamente in seguito scusato col campione Mercedes e i due hanno fatto pace anche attraverso una foto sui social, la stessa allegata in cima alla pagina.

Ad ogni modo, parlando per Motosport, Alonso ha espresso la sua opinione se la F1 dovrebbe o meno trasmettere i team-radio: "Non penso. Come ho già detto, che sia l'unico sport, nel calcio, nel tennis, in qualunque cosa, puoi avere i tuoi momenti di privacy con la tua squadra... Ma so che questo fa parte dello spettacolo, e come ho ribadito, tutte le cose che vengono trasmesse alla radio normalmente sono un po' piccanti, perché lo sport vuole quel pizzico di pepe nella gara". Dopodiché aggiunge: "Ovviamente, dovresti essere consapevole che viene trasmesso. Ma è come se qualcuno fa un contrasto duro o qualcosa nel calcio. In quel momento dici qualcosa al tuo compagno di squadra, o al tuo difensore o a chissà chi, ma che non viene trasmesso".

