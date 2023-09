F1, per Alonso le qualifiche vanno riviste 'Bisogna tornare al modello di qualche anno fa'

Torniamo a parlare delle possibile modifiche della Formula 1 in vista dei prossimi anni. Dopo la soluzione proposta da Carlos Sainz per ravvivare le gare, tocca a Fernando Alonso svelare la sua ricetta per migliorare il circus.

Il due volte campione del mondo spagnolo si è concentrato in particolare sulle qualifiche, alla luce degli ingorghi che si sono venuti a creare lo scorso weekend, durante il Gran Premio di Singapore.

Numerosi sono stati i piloti che sono stati ostacolati dal traffico e che di conseguenza non hanno potuto registrare il loro tempo migliore. Un caso emblematico è stato quello di Max Verstappen, che rallentando ha "bloccato" Logan Sargeant, che in quel momento era in traiettoria. Il campione del mondo in carica è stato oggetto di indagine dalla direzione di gara ma alla fine la FIA ha deciso di non intervenire non comminando alcuna pena allo stesso olandese.

Si tratta di una situazione che si verifica in particolare nei circuiti cittadini e che potrebbe quindi ripetersi in vista dell'atteso gran premio di Las Vegas, che come da date del campionato di Formula 1 2023 dovrebbe tenersi il prossimo 18 novembre.

“Ho detto più volte – il commento di Fernando Alonso - che esiste un solo modo per trovare una soluzione ed è la qualificazione a turno unico”. Il riferimento è al format che era in vigore qualche anno fa, quando ogni pilota scendeva in pista in maniera solitaria, cercando di massimizzare il giro a disposizione per fare il suo tempo record.

“Si possono provare tutte le altre soluzioni – ha aggiunto Alonso - ma non funzioneranno mai. Penso che questo formato delle qualifiche sia obsoleto - ha aggiunto - è così da 20-25 anni ma le auto non sono le stesse. Abbiamo motori ibridi, dobbiamo caricare la batteria, dobbiamo raffreddare le gomme, quindi l’unico modo per andare avanti è quello di fare un giro solo”. Cosa ne pensate della proposta di Alonso?