F1, accordo con Ferrari: Binotto non potrà essere ingaggiato da un altro team per 12 mesi

Guidare un team come la Ferrari è un incarico estremamente complesso nonostante l'onore che rappresenta la direzione dello storico marchio del Cavallino Rampante in Formula 1. L'ex Team Principal, nei prossimi mesi, si allontanerà dalla competizione per dedicarsi un po' alla sua altra passione: il giardinaggio.

E sarà pagato per farlo visto che Ferrari e Mattia Binotto, dopo l'ufficialità delle dimissioni, hanno stretto un ulteriore accordo con compenso economico. Il trattamento finanziario in questione si tratterebbe più correttamente di un 'congedo di giardinaggio', a riprova del celebre video dello scorso mese che vedeva l'ex Team Principal alle prese con questa professione.

In realtà la notizia non deve stupire più di tanto visto che a Maranello sono consapevoli della lunga esperienza di Binotto e del suo talento nel reparto power-unit, una mossa che dunque serve per allontanare l'ingegnere dalla competizione per un anno. Il congedo dovrebbe durare 12 mesi e dopodiché Mattia sarà libero di affiancarsi ad una nuova squadra.

Ricordiamo che nel frattempo Fred Vasseur è stato ingaggiato come nuovo Team Principal Ferrari e si è insediato ufficialmente appena qualche giorno fa. E voi, invece, cosa ne pensate di questo scoop? Fatecelo saper, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.