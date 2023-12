F1, ad Abu Dhabi in scena una maxi rissa: calci, pugni e bottigliate al party vip. Video

Episodio decisamente poco gradevole quello che è avvenuto domenica sera ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina: una maxi rissa ad un party vip con tanto di pugni, calci e bottigliate fra gli ospiti.

Mentre Max Verstappen festeggiava il titolo e una stagione 2023 assolutamente da record, in un'area esclusiva e riservata dello splendido circuito emiratino andava in scena un evento vip, destinato a pochi fortunati.

Non è chiaro se sia stato organizzato da Red Bull o meno anche se si vendono i tendoni con i colori e il logo dell'azienda, in ogni caso sembrava il classico evento a cui tutti vogliono partecipare.

Ad un certo punto, però, deve essere accaduto qualcosa di strano visto che le persone presenti alla festa, come da video che trovate qui sotto, hanno iniziato ad inveire fra di loro. Sono volate parole grosse e insulti e come spesso e volentieri accade in questi casi, basta un non nulla per far scattare la scintilla.

Alcuni presenti sono così venuti a contatto colpendosi con calci, pugni e persino delle bottigliate. Si vedono chiaramente nel video più sotto alcuni degli invitati mentre si lanciano delle bottiglie e inoltre traspare una netta divisione di schieramenti fra persone bianche e persone di colore: forse che sia volato qualche brutto insulto razziale?

Non si sa cosa sia accaduto ma il filmato ha fatto il giro del web divenendo in breve tempo virale e macchiando la festa Red Bull, che ad Abu Dhabi ha concluso al meglio il suo campionato da urlo, con l'ennesima doppietta, pole position più vittoria, a firma Max Verstappen, quello che forse diverrà il pilota più forte di tutti i tempi.

Nel video del far west si sente anche la voce del dj che chiama la security vedendo che la situazione sta degenerando, ma anche gli uomini della sicurezza, nonostante siano assolutamente prestanti, faticano e non poco a riportare l'ordine, forse non pensando che mai si sarebbe potuta verificare una rissa di tale tipo in un ambiente così esclusivo e riservato.

Non è ben chiaro come sia finita e se ci siano stati dei feriti, visto che ad un certo punto il video si interrompe, ma la speranza è che nessuno si sia fatto male in maniera seria.