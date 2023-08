Una F1 con 30 gare a stagione? Charles Leclerc dice no: 'È troppo!'

L’attuale Campionato Mondiale di Formula 1 ha in programma 23 gare in totale, la FIA però vuole espandere il calendario già dal prossimo anno e portare le sfide a 24. Qualcuno parla anche di 30 gare a stagione, per Charles Leclerc però è meglio non andare oltre le 24...

Il grande circus della F1 è in piena espansione, la categoria sta vivendo un suo personalissimo rinascimento e la FIA vuole fare le cose in maniera sempre più spettacolare. Nel 2024 avremo ad esempio un calendario di ben 24 Gran Premi, c’è però fra i piloti chi chiede uno stop... pensiamo al campione Ferrari Charles Leclerc, che parlando con Motorsport.com ha dichiarato di essere contrario a un’eventuale espansione sregolata della F1. Le 24 gare del 2024 sono il limite massimo, “non di più”. Il monegasco comprende come la F1 sia un un periodo di assoluto splendore, “a un certo punto però senti che è decisamente troppo” ha aggiunto.

“Spesso i piloti dimenticano che i meccanici, gli ingegneri, i ragazzi della logistica che animano il paddock sono sul circuito tre giorni prima di noi e vanno via due giorni dopo. Io penso soprattutto a loro, iniziamo ad avere in calendario davvero tante gare”. Anche Max Verstappen, tempo fa sempre durante un’intervista con Motorsport, aveva espresso il suo disappunto su un’espansione sregolata: “Ho come la sensazione di dover fare troppo, e dunque per forza di cose dover saltare qualcosa. A volte dunque penso: vale ancora la pena?”.

Ricordiamo che la F1 ha già provato in passato a raggiungere le 24 gare, l’annullamento del GP di Russia nel 2022 e del GP della Cina nel 2022 e nel 2023 però ha fatto saltare il traguardo, chissà che il 2024 non sia l’anno della prova del 9...