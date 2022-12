F1 22, Audi approda nel gioco ufficiale con la monoposto: ecco come apparirà l'auto

F1-22 è l'ultima fatica di Codemasters, un gioco che mette in pista le vetture frutto del nuovo regolamento introdotto dalla FIA per la stagione appena passata. Il volto delle monoposto è cambiato rispetto a quelle del precedente anno, ma che aspetto avrebbe l'Audi con questo regolamento?

Da qualche mese è diventato ufficiale: Audi entrerà in Formula 1 grazie alla partnership con Sauber. Si tratta di un ingresso piuttosto importante visto che la casa automobilistica tedesca punta ad imporsi subito come uno dei principali competitors della manifestazione sportiva. A tal proposito, vi rimandiamo alle impressioni di Audi sul futuro in F1 attraverso le parole di Adam Baker.

Qualora non siate in vena di attendere sino al 2026 per ammirare la monoposto della casa dei quattro cerchi, sappiate che adesso è possibile testare con mano la monoposto grazie ad EA Sports F1-22, il gioco ufficiale della FIA e della Formula 1. La vettura verrà infatti introdotta nel videogioco disponibile per PlayStation, Xbox e PC, anche se ovviamente si tratta di un concept visto che il debutto ufficiale nella competizione è prevista per l'appunto nel 2026.

Henrik Wenders, Responsabile del marchio Audi, ha così commentato questa opportunità: “La nostra show car conquisterà molteplici fan anche nel mondo virtuale.” E voi, invece, proverete non appena possibile l'auto in F1-22? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.