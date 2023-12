F1, ecco i 10 pit stop più veloci del 2023: meccanici McLaren fenomenali

Nella stagione 2023 di Formula 1 la squadra che si è particolarmente distinta nei pit stop non è stata la Red Bull, ma la McLaren. La McLaren ha conquistato sei delle prime dieci posizioni per i pit stop durante l'intera stagione, dimostrando una notevole costanza.

Il sito RN365 ha stilato una classifica con tanto di tempi: il pit stop più veloce della McLaren è avvenuto al Gran Premio del Qatar, durante il quale Lando Norris ha effettuato una sosta di 1,80 secondi, superando il record mondiale precedentemente detenuto dalla Red Bull al Gran Premio del Brasile 2019 con Max Verstappen.

Anche Ferrari non è stata da meno, con una veloce sosta di 1,93 secondi per Charles Leclerc in Qatar, mentre la Red Bull si è piazzata al terzo posto nella classifica dei pit stop più veloci con un tempo di 1,98 secondi per Sergio Pérez in Ungheria. Oltre ai primati positivi, vi sono anche primati negati, alcuni disastrosi. Ecco qua i pit stop più lenti di sempre.

Il pit stop è una tappa fondamentale nell'economia di una gara, poiché una corretta esecuzione "senza intoppi" può fare una notevole differenza. Per questa ragione vi abbiamo parlato di quante persone sono necessarie per i pit stop e come sono organizzate.