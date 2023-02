Exxon ha guadagnato 5,8 mln di euro all'ora nel 2022, ma è arrabbiata per le troppe tasse

ExxonMobil, una delle più importanti compagnie petrolifere al mondo, ha guadagnato 6,3 milioni di dollari ogni ora, (circa 5,8 milioni di euro), durante tutto il 2022. L'azienda ha chiuso l'anno con un record di 56 miliardi di dollari, superando il suo massimo registrato nel 2008 pari a 42,5 miliardi.

Si tratta di un risultato storico per l'azienda tenendo conto che durante la pandemia, nel 2020, aveva perso 22 miliardi di dollari. Un 2022 da favola certificato anche da quanto scritto dall'agenzia Reuters: i 6,3 milioni di dollari di guadagno all'ora sono un record per tutta l'industria petrolifera.

In generale si tratta di un periodo florido per tutto il settore nonostante l'avanzata dell'elettrico, e ciò è sicuramente "merito" della crisi energetica e del rialzo dei prezzi dei carburanti, così come confermato anche dagli 1,880 euro al litro per il self del 31 gennaio 2023.

La previsione per l'intera industria petrolifera dovrebbe sfondare i 200 miliardi di dollari, numeri che renderanno i giganti del petrolio ancora più importanti. Exxon, in ogni caso, è riuscita ad ottenere questi enormi guadagni non soltanto grazie all'aumento dei prezzi e della domanda ma anche grazie alla riduzione dei costi già avvenuta durante la pandemia e che sta portando i frutti sperati.

La produzione annuale di barili è stata di 3,8 milioni al giorno con un aumento di 100.000 barili rispetto all'anno precedente e ciò ha portato ad entrate totali pari a 76,8 miliardi di dollari. Come riferisce Jalopnik, ExxonMobil è comunque convinta di aver pagato troppe tasse nell'Unione Europea di conseguenza l'azienda ha citato in giudizio proprio l'Ue, accusata di aver superato la sua autorità legale con l'imposizione di una tassa sui guadagni, legge entrata in vigore nell'ultimo trimestre dell'anno fiscale.

A causa di tale normativa l'azienda petrolifera ha perso 1,3 miliardi di dollari, facendo così calare il guadagno all'ora da 6,7 milioni a “soli” 6,3. In attesa di scoprire se ExxonMobil riuscirà a battere il proprio record nel 2023, in Italia si continua a parlare di caro carburante e durante il mese da poco passato, gennaio 2023, la Gdf ha rivelato ben 989 irregolarità.